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مجلس معاليه يوسف الاقليمي بالجليل الغربي: إلغاء الدراسة غدا بسبب الوضع الأمني

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

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