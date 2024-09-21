السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة: 82 شهيدا بعدوان الإحتلال على لبنان خلال الايام القليلة الماضية

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :