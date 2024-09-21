السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: حالة تأهب قصوى بالمؤسسة الأمنية والعسكرية وسط احتمالات تصعيد كبير من حزب الله قريبا

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :