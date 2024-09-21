السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

القناة 12 العبرية: سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ موجة غارات جديدة على جنوب لبنان

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :