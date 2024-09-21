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الرئيس الفنزويلي يوجه نداء عاجلا لشعبه بعد تفجيرات البيجر

الرئيس الفنزويلي يوجه نداء عاجلا لشعبه بعد تفجيرات البيجر
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

بعث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بنداء عاجل إلى شعبه، بعد التفجيرات التي استهدفت أجهزة "بيجر" في لبنان الأسبوع الماضي.

العالم - الأميرکيتان

وحث مادورو الناس، على عدم قبول الهدايا، التي تكون في شكل إلكترونيات.

وقال خلال كلمة ألقاها في فعالية للترويج للثقافة والحرف اليدوية الفنزويلية، وبثتها قناة "VTV" التلفزيونية المحلية: "عادة ما أمنح الكتب، وأمنح البعض صناديق خشبية مصنوعة يدويا، وأضع بداخلها القهوة الفنزويلية والحلويات والكوكوي (مشروب تقليدي فنزويلي)".

وأردف لشعبه: "لا تقبلوا الأجهزة الإلكترونية المتبرع بها، وكونوا حذرين مع هواتفكم الذكية، وانظروا ماذا حدث في لبنان".

وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد استشهد 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.

وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية وحزب الله اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم".

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