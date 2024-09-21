السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

انفجار في منجم للفحم الحجري بسبب تسرب الغاز في طبس شرقي ايران والعثور على جثة عامل واحد من بين 20 عاملا لا يزال مصيرهم مجهولا

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :