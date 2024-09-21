السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الإنذار تدوي في عشرات المناطق شمالي فلسطين المحتلة

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :