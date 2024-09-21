السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
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وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ في عدة أمكنة شرق حيفا

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

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