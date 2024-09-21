السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: صلية صاروخية ثقيلة جدا باتجاه الأراضي المحتلة

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :