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صفارات الإنذار تدوي دون توقف في مناطق عدة شرق حيفا وجنوبها

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

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