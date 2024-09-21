السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام الإسرائيلي: استهداف قاعدة مطار رامات ديفيد العسكري وهي أكبر القواعد والمطارات العسكرية

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :