السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الإنذار تدوي في يوقنعام جنوب حيفا والناصرة والعفولة ومجدال هعيمق في مرج بن عامر شمالي فلسطين المحتلة

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :