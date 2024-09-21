السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: حزب الله أطلق 6 صواريخ فجر (330 ملم) لأول مرة منذ بداية الحرب

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :