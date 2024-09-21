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إعلام الإحتلال: أكثر من 100 صاروخ أطلقت من لبنان سقطت بالجليل الأعلى وجنوب حيفا

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

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