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إعلام الإحتلال عن الإسعاف الإسرائيلي: تسجيل إصابات بالجليل الأسفل

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

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