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صفارات الإنذار تدوي في 74 مستوطنة بعمق 50 كم داخل الاراضي المحتلة

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

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