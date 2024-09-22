الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: سقوط عدد من الصواريخ بشكل مباشر على أهداف عسكرية إسرائيلية

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :