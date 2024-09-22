الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: أضرار لحقت بقاعدة "رامات" ديفيد الجوية

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :