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إعلام الإحتلال: أكثر من 100 صاروخ سقطت في الجليل الأعلى وجنوب حيفا

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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