الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: نحو 300 ألف "إسرائيلي" دخلوا الليلة الى الملاجئ

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :