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حزب اللع يعلن استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات الصواريخ نوع فادي1 وفادي2

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

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