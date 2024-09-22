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حزب الله يستهدف قاعدة رامات ديفيد بعشرات الصواريخ نوع فادي1 وفادي2

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

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