الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الإحتلال: توسيع نطاق الطوارئ ليشمل كل المناطق من حيفا الى حدود لبنان

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :