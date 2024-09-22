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نتنياهو يأمر الوزراء بعدم إدلاء اي تصريحات الى حين اتخاذ القرارات خلال الاجتماعات المقررة اليوم الأحد

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

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