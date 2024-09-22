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مجلس مستوطنة "رمات يشاي" يتحدث عن سقوط عدة صواريخ أطلقها حزب الله وليس صاروخا واحدا كما زعم الجيش الإسرائيلي

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

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