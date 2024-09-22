الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

زلزالان بقوة 4.1 و4.7 يضربان بجنورد بمحافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :