الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

زلزالان بقوة 4.1 و4.7 درجة يضربان بجنورد بمحافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :