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مكتب الإعلام الحكومي في غزة يدين بأشد العبارات قرار جيش الإحتلال إغلاق مكتب قناة الجزيرة ومنعها من العمل في رام الله ومصادرة معداتها

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

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