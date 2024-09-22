الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الإحتلال تطلق قنابل الغاز بمحيط مكتب قناة الجزيرة المحاصر ودوار المنارة

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :