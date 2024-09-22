الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى في قصف صهيوني لمنزل في منطقة الحكر بدير البلح وسط القطاع

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :