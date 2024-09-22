الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: دوي انفجارات قرب نهاريا

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :