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مصادر الاحتلال: تجدد دوي صفارات الانذار في المناطق الواقعة شرقي حيفا

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

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