الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
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إعلام الإحتلال: صلية ثقيلة جدا نحو الشمال وصفارات الانذار تدوي في منطقة الكريوت ورامات دافيد ومحيطها

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

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