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إعلام الإحتلال: حزب الله يوسع نطاق اطلاق الصواريخ إلى 60 كيلومترا

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

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