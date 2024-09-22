بصواريخ 'فادي'.. حزب الله يستهدف قاعدة 'رامات ديفيد' الجوية

العالم - لبنان

وقاعدة "رامات ديويد" العسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وتحوي مطاراً عسكرياً. وتعتبر واحد من أهم ثلاث قواعد جوية رئيسة في الكيان وتقع جنوب شرق حيفا.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن أن القبة الحديدية اعترضت صواريخ أطلقت باتجاه شرق حيفا وشمال تل أبيب.

وقالت وسائل الإعلام الإحتلال إن صفارات الإنذار دوت في مناطق بجنوب شرقي حيفا والجليل والناصرة ومرج ابن عامر، حيث تم رصد إطلاق 5 دفعات صاروخية مجموعها 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مناطق الجليل وشرق حيفا.

وأبلغت قيادة الجبهة الداخلية أنه بموجب توجيهات الجيش الإسرائيلي، تقرر تعليق الدراسة اليوم انطلاقا من حيفا إلى كل مدن وبلدات شمال فلسطين المحتلة من ضمنها عكا وطبريا ونهاريا وصفد وفي هضبة الجولان.

ولاحقا أصدر حزب الله بيانا قال فيه إنه استهدف ‏للمرة الثانية اليوم الأحد قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من ‏الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته وردا على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت ‏مختلف المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين". ‏

وكان حزب الله أصدر قرابة الثانية من فجر اليوم بيانا، أعلن فيه أنه استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد، بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام إسرائيلية، النيران تتصاعد لجهة قاعدة رامات دافيد الجوية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم، سلسلة من الغارات مستهدفا بلدات رمين والقنطرة وبني حيان ومنطقة مجرى النهر في بلدة وزوطر وأطراف بلدة كونين جنوب لبنان.