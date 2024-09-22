الاحتلال يشن أكثر من 50 غارة على جنوب لبنان

العالم - لبنان

وقالت الوكالة، إن الطيران الحربي الإسرائيلي “شن عدوانا جويا واسعا بسلسلة غارات متتالية مستهدفا بشكل رئيسي التلال والأودية ومجاري الأنهر”.

وأضافت أن تلك الغارات شملت “الوادي بين انصار والزرارية ومجرى النهر الممتد من يحمر الشقيف والزوطرين الشرقية والغربية، ووادي رومين -دير الزهراني”.

وكذلك “أطراف بلدات اللويزة، ومليخ، وبرتي، وكفر ملكي، ومرتفعات بل الريحان، ومنطقة بصليا في إقليم التفاح، ومنطقة الجرمق، والمنطقة بين فرون والغندورية، ومجرى نبع الطاسة في إقليم التفاح”.

في الأثناء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف أهدافا جديدة لحزب الله، مساء السبت، بعدما أفاد بقصف آلاف من قاذفات الصواريخ وأهداف أخرى في وقت سابق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الهجوم الحالي على لبنان، يأتي عقب رصد تحركات لحزب الله لإطلاق موجة واسعة من الصواريخ.

من جانبه، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، اجتماعا طارئا لتقييم الوضع الأمني مع وزراء المجلس الأمني المصغر (الكابينيت) وكبار المسؤولين بالمؤسسة الأمنية.

تأتي هذه الإجراءات في ظل تصعيد كبير من قبل الجيش الإسرائيلي ضد لبنان وحزب الله خلال الأسبوع الجاري، ومخاوف إقليمية من تطور الأمر إلى حرب شاملة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”: “نتنياهو بدأ عند الساعة العاشرة بتوقيت تل أبيب (19:00 ت.غ) اجتماعا طارئا لتقييم الوضع الأمني”.

وأضافت أن “الاجتماع ينعقد بمقر وزارة الدفاع (الكرياه) في مدينة تل أبيب، بمشاركة وزراء الكابينيت، وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية”.

وتتوقع القيادة السياسية الإسرائيلية، حسب إعلام عبري، ردا وشيكا من حزب الله على هذا التصعيد الأخير، الذي أدى إلى استشهاد قادة بارزين بصفوفه.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تعليمات جديدة للجبهة الداخلية بمناطق الشمال، تشمل إغلاق الشواطئ وفرض قيود على التجمعات والأنشطة التعليمية.

وقال ناطق الجيش دانيال هاغاري، عبر بيان، إنه تقرر إجراء تغييرات في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية بمناطق الجليل الأسفل، والجليل الأعلى، ووسط الجليل، وبعض مستوطنات جولان داروم في شمال الأراضي المحتلة.

هذا وخلال ساعات السبت، شن جيش الكيان الإسرائيلي وحزب الله قصفا مكثفا ومتبادلا في تصعيد ملحوظ يأتي بعد تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي “يوآف غالانت”، مساء الخميس، أعلن فيها دخول الحرب مع حزب الله “مرحلة جديدة”.

ومن أبرز ملامح هذا التصعيد تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي ما أوقع 37 شهيدا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا، إلى جانب تصعيد الغارات الجوية على جنوب لبنان وبلدات أخرى في العمق، وأخيرا استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة.

والجمعة، أكد “حزب الله”، في بيان، اغتيال القائد العسكري إبراهيم عقيل، في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.