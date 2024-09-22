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قوات تل أبيب تقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله وتغلقه بأمر عسكري

قوات تل أبيب تقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله وتغلقه بأمر عسكري
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت قناة “الجزيرة” القطرية، صباح اليوم الأحد، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي اقتحمت مكتبها في مدينة رام الله بالضفة الغربية مع أمر عسكري بإغلاقه لمدة 45 يوماً.

العالم - قطر

وقالد مدير مكتب “الجزيرة” وليد العمري إن قوات الاحتلال تقوم الآن بمصادرة محتويات المكتب، وقامت بمنعه مع زميلته في القناة جيفارا البديري من التصوير في الشارع.

وبثت القناة، ومقرّها قطر، لقطات حية للقوات الإسرائيلية أثناء اقتحام مكتب القناة وتسليم أحد موظفيها أمراً عسكرياً بالإغلاق، قبل تعطيل البث.

وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان، الخطوة الإسرائيلية، قائلة إنها “تعتبر هذا القرار العسكري التعسفي عدواناً جديداً على العمل الصحفي ووسائل الإعلام التي دأبت على كشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”.

وفي مايو أيار، داهمت السلطات الإسرائيلية غرفة في فندق بالقدس تستخدمها قناة “الجزيرة” مكتباً لها بعد أن قررت حكومة الاحتلال إغلاق العمليات المحلية للقناة، قائلة إنها تهدد الأمن القومي.

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