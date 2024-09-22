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العدوان على الضاحية واستعداد المقاومة للتصعيد المفتوح

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

کیف یبدو المشهد فی لبنان بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية وتشييع المقاومة 16 مجاهدا بينهم القائدين الكبيرين ابراهيم عقيل واحمد وهبي؟

العالم - مع الحدث

ما الرد الذي يرتقبه الاحتلال من حزب الله لتحسم في ضوءه تطورات المرحلة المقبلة من المواجهة بعد نقل نتنياهو الجهد العسكري من الجنوب الى الشمال؟

هل يحقق نتنياهو غالانت بسلسلة افعالهم المتتالية اهداف عدوانهم المتمثلة بعودة سكان الشمال لمناطقهم وتغير المعادلة بكسر قواعد الاشتباك والضربات المحسوبة؟

ماذا عن محاولات فصل جبهة لبنان عن جبهة الاسناد لغزة والضفة وهو ما ترفضه المقاومة ما لم يتوقف العدوان عليهما؟

هل يعتقد نتنياهو انها الفرصة المناسبة للتخلص من خطر حزب الله على كيانه وخوض المعركة الفاصلة معه؟

وتستضيف هذه الحلقة كل من الباحث بالشؤون الدولية د.علي فضل الله، المختص بالشأن الاسرائيلي سامر عنبتاوي

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