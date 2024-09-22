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حزب الله يقصف مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الالكترونية في زولولون شمال حيفا بعشرات الصواريخ

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

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