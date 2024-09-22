19 قتيلا اثر انفجار منجم في محافظة خراسان الجنوبية

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وذكر محمد علي أخوندي:إن الإسعاف الجوي وصل أيضاً إلى مكان الحادث لتقديم المساعدات، مضیفا: "ليس لدينا أي مشاكل على صعيد الدعم في تقديم المساعدات ومع ذلك ونظراً لعمق الحادث، فإن عملية تقديم الإغاثة تستغرق وقتاً.

وأوضح المسؤول الإيراني سبب الانفجار وقال: حدث الانفجار جراء تسرب الغاز في إحدى ورش شركة تعدين الفحم بمدينة طبس" بمحافظة خراسان الجنوبية الواقعة شمال شرق إيران وكان 69 عاملاً يعملون في منجم الفحم هذا.

وبين أن الانفجار الذي وقع في المنجم لم يكن حريقا أو تدميرا شديدا للجدران، موضحا أن انبعاث غاز الميثان في الأنفاق تسبب في اختناق الاشخاص الموجودين في منجم الفحم.

وتابع: في المجمل، يقوم 40 شخصا على شكل فرق متخصصة بتقديم الإغاثة في موقع الحادث في منجم طبس.

وذكر أخوندي أن قوات الإنقاذ والطوارئ والشرطة وغيرها من القوات التابعة لوكالات المحافظة والمدينة تنشط في مكان الحادث، مضيفًا: إن المسؤولین متواجدین أيضًا في مكان الحادث وتم إرسال حافلتي إسعاف و 13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وأعلن عن احتمال زيادة عدد الضحایا في منجم طباس وقال: تم عقد اجتماع لإدارة الأزمة بحضور محافظ خراسان الجنوبية في مكان حادث التعدين وتم اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر اللازمة لإجراء المتابعات بشكل أسرع وتوفير المعلومات اللازمة لأسر الضحايا.

إنقاذ 17 شخصاً في حادث منجم طبس

کما قال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في محافظة خراسان الجنوبية "محمد علي كاوسي": تم إنقاذ 17 مصاباً في هذا الحادث وما زال رجال الإنقاذ يقومون بعمليات البحث وإنقاذ العمال المحاصرين في المنجم.

وقال: عقب إعلان مقر إدارة الأزمات بمدينة طبس عن وقوع انفجار الليلة الماضية في أحد مناجم الفحم، تم إرسال أربعة فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر إلى مكان الحادث.

وأضاف: تم أيضا إرسال فريقي إنقاذ آخرين إلى مكان الحادث وتقوم الآن 6 فرق من الهلال الأحمر في خراسان الجنوبية بتقديم الإغاثة في الموقع.

وأوضح كاوسي إن عملية الإخلاء لا تزال مستمرة، مذكرا بأنه إجمالا تتواجد في مكان الحادث سيارة إسعاف واحدة وسيارة إنقاذ واحدة و6 سيارات إغاثة و30 قوة عملياتية من الهلال الأحمر،كما أعلنت محافظة يزد استعدادها لتقديم المساعدات.

یذکر: إن الانفجار "حدث بسبب تسرب الغاز في إحدى ورش تعدين الفحم في مدينة طبس بمحافظة خراسان الجنوبية الواقعة شمال شرق إيران.