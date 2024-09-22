الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: حزب الله اطلق اكثر من 100 صاروخ من نوع فادي 1 وفادي 2 استهدفت الشركات الخاصة بالتجهيزات العسكرية

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :