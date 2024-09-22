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مراسل العالم: المقاومة تستهدف بعمق اكثر من 60 كيلو متر في الاراضي المحتلة ردا على الاعتداءات على المدن والبلدات اللبنانية التي سقط فيها شهداء وجرحى

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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