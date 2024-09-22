الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: رد اليوم هو اولي على الاعتداءات الليلية على العديد من المناطق الجنوبية

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :