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مراسل العالم: الاحتلال قال قبل قليل بانه غير مكان انعقاد جلسة الكابينت

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

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