الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: صفارات الانذار تدوي في مواقع كثير في الاراضي المحتلة

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :