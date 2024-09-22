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اعلام الاحتلال: صواريخ المقاومة على عكا وحيفا ادت الى توسيع دائرة تهجير المستوطنين من شمالي فلسطين المحتلة

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

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