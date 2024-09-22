عراقجي: على دول المنطقة التعاون مع بعضها البعض لدرء شرور الكيان الصهيوني

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم السبت مع وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي هذا اللقاء، اشار عراقجي الى زيارة الدكتور مسعود بزشكيان المرتقبة الى نيويورك، واكد أن سياسة حسن الجوار هي من مبادئ الحكومة الايرانية، وفي ظلها سيتم المزيد من تعميق العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول المنطقة.

وفي إشارة إلى الممارسات الأخيرة للكيان الصهيوني، أكد وزير الخارجية الايراني أن هذه الممارسات هي محاولة من نتنياهو للخروج من المأزق الذي يواجهه في غزة.

وأضاف: لقد ذهب الكيان الصهيوني إلى غزة من أجل تدمير حركة حماس بشكل كامل، لكنه فشل وهو الآن في حالة من اليأس والاحباط.

وفي إشارة إلى استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، أكد عراقجي أن هذا الأمر لا يمكن أن يبقى دون رد.

واعتبر الدكتور عراقجي الإجراءات التي يتخذها الكيان الغاصب للقدس خطيرة جداً على السلام والأمن في المنطقة والعالم، وقال: على دول المنطقة أن تتعاون مع بعضها البعض لدرء شرور هذا الكيان، ولذلك، تؤكد جمهورية إيران الإسلامية على أقصى قدر من الحوار والتفاعل مع دول جنوب الخليج الفارسي.

وفي هذا اللقاء أعرب وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا عن ارتياحه للقاء وزير الخارجية الإيراني ورحب بنهج سياسة الجوار التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأعرب عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين إيران ودول المنطقة.

وزير الخارجية الإيراني يجتمع بالأمين العام لمجلس التعاون في نيويورك

وواصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لقاءاته بنيويورك باللقاء مع الأمين العام لمجلس التعاون في الخليج الفارسي جاسم محمد البدوي.

وناقش وزير الخارجية الإيراني والأمين العام لمجلس التعاون القضايا الإقليمية في الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة عراقجي في نيويورك.

وفي وقت سابق التقى عراقجي مع السيدة سيغريد كاغ منسقة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار والقضايا الإنسانية في غزة، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني مع وزيري خارجية الكويت وكوبا، عبدالله علي اليحيا وبرونو رودريغيز باريلا، وكذلك مع "غير بيدرسون" الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون السورية، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي قد وصل مساء الجمعة إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك على رأس وفد للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.