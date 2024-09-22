بالصور.. 22 شهيدا معظمهم أطفال ونساء بقصف مدرسة تؤوي نازحين بغزة

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن من بين الشهداء “13 طفلا وست نساء” إحداهن حامل.

وأكد بصل سقوط “أكثر من 30 جريحا غالبيتهم أطفال ونساء… بقصف صاروخي إسرائيلي على مدرسة الزيتون ج”، موضحا أن المدرسة تؤوي آلاف النازحين من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر محلية قولها إن قصف الاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة ومدرسة الفلاح بالحي ذاته، مشيرين إلى أنه جرى نقل الإصابات الى المستشفى المعمداني.

ووفق المصادر، أصيب ثمانية فلسطينيين جراء قصف الكلية الجامعية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

من جهتها، قالت حركة حماس، أمس السبت، إن قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين، واستهداف مخازن لوزارة الصحة بقطاع غزة، يشكلان “جريمة حرب بغطاء عسكري وسياسي تقدمه الإدارة الأمريكية”.

وأضافت في بيان: “يرتكب الاحتلال خلال الساعات الماضية عددا من المجازر، منها قصف على مدرسة الزيتون الابتدائية بمدينة غزة، أدى لاستشهاد 22 فلسطينيا، بينهم 13 طفلا و6 نساء”.

وتابعت: “كذلك تكثيف استهداف الأحياء السكنية وخيام النازحين، والقصف على مخازن لوزارة الصحة جنوب القطاع، ما خلّف 5 شهداء من العاملين بالوزارة”.

وأشارت إلى أن “هذه الجرائم غير المسبوقة في التاريخ الحديث تشكّل انتهاكاً فاضحاً لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وإصرارا على استمرار الإبادة الجماعية الوحشية في قطاع غزة، وذلك بغطاء عسكري وسياسي تقدمه الإدارة الأمريكية”.

وأكدت أن “ذلك يضع الضمير الإنساني والمنظومة الدولية بكافة مؤسساتها، أمام اختبار أخلاقي وإنساني وقانوني، لمواجهة تغوُّل الاحتلال الصهيوني، ووقف جرائمه، ومحاسبة قادته الإرهابيين”.

ودعت حماس الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى “الوحدة، وتصعيد المواجهة مع هذا العدو المجرم على كافة الصعد وبشتى الوسائل، والعمل لكسر العدوان وإنهاء هذا المشروع الاستيطاني الفاشي”.

من جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بقصف المدرسة بمدينة غزة بزعم “استخدامها من حركة حماس مجمع قيادة وسيطرة”.