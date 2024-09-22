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الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك

الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

غادر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، طهران متوجها إلى نيويورك، للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

العالم - ايران

يتبع..

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