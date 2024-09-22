قوات الاحتلال تواصل الاجتياح والإبادة الجماعية لفلسطينيين غزة

العالم - فلسطين

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأحد- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

واستشهد وأصيب عدد من فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال لمنزل لعائلة “دواس” في منطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,391، والإصابات إلى 95,760 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.